PENÇE- Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın valizleri, İzmir'deki evine teslim edildi. Kıvık'ı 8 yaşından beri büyüten, asker kınasını kendi elleriyle yakan Ayşe Kıvık, "Bugüne kadar sanki her an kapı çalınacak, oğlum içeri girecek gibi hissediyordum. Bir kez daha yıkıldım" dedi.
■ FATİH ŞENDİL
Şehit annesinin en hüzünlü Anneler Günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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