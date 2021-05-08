Şehit annesinin en hüzünlü Anneler Günü

PENÇE- Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın valizleri, İzmir'deki evine teslim edildi. Kıvık'ı 8 yaşından beri büyüten, asker kınasını kendi elleriyle yakan Ayşe Kıvık, "Bugüne kadar sanki her an kapı çalınacak, oğlum içeri girecek gibi hissediyordum. Bir kez daha yıkıldım" dedi.

■ FATİH ŞENDİL