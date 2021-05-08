  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Şehit annesinin en hüzünlü Anneler Günü

Şehit annesinin en hüzünlü Anneler Günü

Şehit annesinin en hüzünlü Anneler Günü

8.5.2021

PENÇE- Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın valizleri, İzmir'deki evine teslim edildi. Kıvık'ı 8 yaşından beri büyüten, asker kınasını kendi elleriyle yakan Ayşe Kıvık, "Bugüne kadar sanki her an kapı çalınacak, oğlum içeri girecek gibi hissediyordum. Bir kez daha yıkıldım" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit annesinin en hüzünlü Anneler Günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.