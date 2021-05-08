Ukrayna yolcusu kalmasın!

Son dönemde tartışmaların hedefinde yer alan ve özellikle de tek kalemde düzenlediği 750 bin tonluk mıcır ihalesiyle ilgili eleştirilen Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel, Ukrayna'ya çıkarma yapacak. CHP'li Günel, 3 günlük turizm fuarı için 4 CHP ve 1 MHP'li Meclis üyesiyle birlikte yarın Ukrayna'ya gidiyor. İşin dikkat çeken bir unsuru ise, fuarın 3 gün, CHP'li Başkan'ın seyahatinin süresinin ise toplam 6 gün olması.



7 KİŞİLİK HEYET GİDİYOR

Mart ayında yapılması gerekirken korona virüs salgını yüzünden Mayıs ayına ertelenen UITT 2021 Kiev Turizm Fuarı'na katılım için Kuşadası Belediyesi tarafından 7 kişilik bir heyet oluşturuldu. Heyete Belediye Meclisi'nden Başkan Ömer Günel ile birlikte CHP'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı S. Seyhan Süvari, İmar Komisyonu Başkanı CHP'li Ali Genç, CHP'li üyeler Emre Fazlılar ve Mehmet Sarıdedeoğlu ile birlikte MHP'li Murat İnan'a yer verildi. Aynı heyette daha önce Kuşadası Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne getirilen ve daha sonra KUSAV yönetiminde yer verilen Atıl Ulaş Bengi'nin de bulunduğu kaydedildi.





BAYRAMDA ORADA OLACAK

Kuşadası Belediye ekibinin 9 Mayıs'ta başlayıp 15 Mayıs'ta sona erecek Ukrayna seferine AK Parti'den hiçbir üye katılmadı. Tüm Türkiye'nin gözünün, bilinmeyenlerle dolu mıcır ihalesine çevrildiği bir dönemde Kuşadası Belediyesi'nin 11-13 Mayıs tarihlerindeki 3 günlük bir fuar için 6 günlük gezi programı yapması dikkat çekti.

Heyet Ramazan Bayramı'nı da Ukrayna'da kutlamış olacak. Kuşadası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB ortaklığında kurulacak bir stantta temsil edileceği öğrenilen fuarda, heyette uzman görevliler yerine siyasi kimlikleri ile öne çıkan kişilerle yer alması da dikkat çekti.

Erhan GÜLENÇ