Verilen sözler seçim broşürlerinde kaldı

Girbiyanoğlu, Sengel'in seçim meydanlarında verdiği sözlerin seçim broşürlerinde kaldığını belirterek, "Selçuk'un geleceğinden çalınan 2 yıl oldu. Verilen vaatler yerine getirilmediği gibi, yaptıkları işlerde boşa harcanan paralar ortada. Personele ödenen maaşlar taksit taksit ödenir hale gelirken, 30 bin TL'ye kadar ikramiyesi biriken personel, parasını almaz hale geldi" dedi. Yerel seçimlerin ardından geçen 2 yıla bakıldığında koskoca bir hüsran ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden Girbiyanoğlu, "Gönül isterdi ki buradan yapılan hizmetleri takdir edip, parti gözetmeksizin ilçemize yapılan hizmetlere yenisini katmanın gayreti içinde olalım. Ama gelin görün ki karşımızda hizmet karnesi sıfırlar ile dolu bir belediye başkanı var. İlçesinin geleceğinden koskoca iki yılı; ne yaptığından çok yapmaması gereken şeylerle dolduran bir anlayış var" dedi.