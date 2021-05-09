Engelli oğlu için ördüğü bebekleri satıyor

Semra (30) ve Gökhan Alatürk (33) çifti, ikiz bebek beklerken hamileliğin 13. haftasında ikizlerden biri hayatını kaybetti, Furkan Ertuğrul (5) ise kalbinde mitral kapak darlığı ile dünyaya geldi. 7 günlükken ilk kalp ameliyatını geçiren Furkan Ertuğrul'un iddiaya göre ikinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için beyninde hasar oluştu. Yürüyemeyen ve konuşamayan Furkan'ın en büyük destekçisi ise annesi oldu. Fedakar anne, geçirdiği kaza nedeniyle eşinin ağır işlerde çalışamadığını belirterek, oğluna daha iyi bakabilmek adına bebek örüp sattığını söyledi.

Oğlu için 5 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Semra Alatürk, "Bir anne, evladı için mücadele etmeli. Eğer onu doğuruyorsa sokağa atmamalı. Ben oğlum için 5 yıldır savaşıyorum. Anne dediğin devlet gibidir. Çocuğuna sahip çıkmalı, onu korumalı. İster sağlıklı ister sağlıksız; yeter ki onlar mutlu olsun. Benim çocuğumun yaşayıp yaşamayacağı belli değil ama ben evladım için mücadele ediyorum" diye konuştu.