İlçenin çevre temizliğini bile Büyükşehir yapıyor!

SEFERİHİSAR Belediyesi'nin CHP'li İsmail Yetişkin yönetimindeki 2 yılını değerlendiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, geçmişte yaşanan hataların bugün de tekrarlandığını söyledi.

Aydın, "Bilinçsiz satışlar ve devam eden hoyratça harcamalar Seferihisar Belediyesi'ni, ilçenin çevre temizliğini dahi İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yaptırtan, hizmet imkanı olmayan bir yapı haline getirdi. Mahallelerimizdeki yolların durumundan tutun, temizlik, trafik, otoparka, Akarca'daki kanalizasyon mağdurlarına kadar geniş bir başı boşluk, hizmetsizlik durumu mevcut" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin

Başkan Aydın, AK Parti hükümetinin 2 yıl içerisinde ilçeye 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını belirterek, "İBB ve Seferihisar Belediyesi'nden daha fazla yatırım yaptık" dedi.