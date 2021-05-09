İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga! 5 kişi yaralandı

Çimentepe Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu K.E, A.E. ve C.A, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda 2 kişi de darbedildi.

Yaralılardan C.A. ile A.E, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.E. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan 2 kişinin tedavileri ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Yaralılardan K.E. ile C.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, yaralıların yakınlarının hastanelere gitmesi üzerine polis ekiplerince önlem alındı.