Çimentepe Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu K.E, A.E. ve C.A, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda 2 kişi de darbedildi.
Yaralılardan C.A. ile A.E, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.E. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan 2 kişinin tedavileri ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Yaralılardan K.E. ile C.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, yaralıların yakınlarının hastanelere gitmesi üzerine polis ekiplerince önlem alındı.
İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga! 5 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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