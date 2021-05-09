Koçbaşı ile kumarhane baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, kumarhane olarak kullanılan bir depoya şok baskın düzenledi. 4 ay önce de baskın düzenlenen deponun duvarındaki "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı panonun kaldırılmadığı görüldü.

HES KODU SORMUŞLAR!

Girişteki kapı, üzerindeki çok sayıda kilit nedeniyle açılamazken, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açılarak mekana baskın yapıldı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan kişiler, gizli bölmelerde saklanırken bulundu.

Öte yandan, kumarhane sahiplerinin gelen müşterilere 'HES' kodu sorgulaması yaptığı ileri sürülürken, kumarhane içerisinde de çok sayıda maske ve dezenfektan bulundu. Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, kumarhanenin paralelinde bir mekan daha olduğunu belirledi. İkinci mekana yapılan baskında da, 23 kişi suçüstü yakalandı. Toplamda 108 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 518 bin 940 lira para cezası uygulandı.

ELEKTRİK PANOSUNUN ARKASINDA GİZLİ KAPI

OPERASYONA devam eden ekipler, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki bir kumarhaneye baskın yaptı. Kumarhanede az kişinin olması üzerine durumdan şüphelenen jandarma, çevrede yaptığı incelemede 5'inci kattaki elektrik panosunun ardında gizli bir kapı olduğunu belirledi. Panonun ardındaki kapıyı koçbaşı ile kıran jandarma ekibi, çok sayıda kişiyi burada saklanırken buldu. Jandarma ekiplerinin incelemesinde aynı apartmanın 3'üncü katında da bir kumarhane olduğu ortaya çıktı. İki kumarhanede yakalanan toplam 112 kişiye, 538 bin 160 lira para cezası kesildi.