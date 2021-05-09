Körfez salatası!

İZMİR Körfezi'nde yoğun olarak oluşan deniz marulları, su yüzeyinde yeşil bir alan oluşturdu. Karşıyaka açıklarında deniz yüzeyinde oluşan deniz marulları vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Görüntü kirliliği oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, kötü kokuya neden olduğunu söyledikleri deniz marullarının temizlenmesini istedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu tür olayların yaşanmaması için belediyenin sıkı bir denetim ile bütün körfeze girişleri denetlemesi lazım. Bu durumu engellemek çok zor. Daha fazla önlem alınmalı. Arıtma tesislerimiz iyi çalışıyor ancak hala derelerden gelen atık su denize karışıyor. Bu kirlilik devam ettiği sürece İzmir Körfezi'nde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) patlamalarından ve kokudan hep rahatsız olacağız. Öte yandan deniz marullarının insan sağlığına bir zararı yok. Ortamdaki bütün oksijeni çektikleri için zararı direkt olarak denize oluyor" dedi.