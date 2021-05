‘3 değil 33 yıl da geçse körfezde yüzemezsin’

İzmir Körfezi adeta alarm veriyor. Son dönemde her yıl gözükmeye başlayan deniz marulları yine ortaya çıkarken Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok konuşulacak bir uyarı geldi. Bu marulların Körfez'e evsel atık akmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, göreve geldiği Nisan 2019'dan bu yana "3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim" diyen Soyer'e, "Körfeze dökülen dereler simsiyah akıyor. Deniz marulları artık her yıl gözüküyor.

Böyle oldukça değil 3 yıl 33 yıl geçse de bu Körfez'de yüzülemez. Körfez alarm veriyor ama hiçbir şey yapılmıyor.

Her şey sözde" diye konuştu.



Prof. Dr. Doğan Yaşar



EVSEL ATIKTAN OLUYOR

Derelerden pislik akmaması halinde Körfez'in kendisini 6 ay-1 sene içinde yüzülebilir hale getireceğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Körfezin akım sisteminde bir sorun yok. Yapılması gereken derelerden gelen pisliğin kesilmesi.

Bu pislik kesildi mi?

Hayır. Dereyi kirleten fabrikayı bulacaksın, Ama yapılmıyor" dedi. Soyer'in '3 sene sonra Körfez'de yüzeceğim' söylemini değerlendiren Prof.

Dr. Yaşar, "Enteresan değil mi? Bu şekilde 3 yıl değil 33 yıl geçse de yüzemez. Üçüncü yıla girdik zaten. Deniz marulları oluştuğu sürece Körfez'de yüzülemez. Ben 43 yıldan beri Körfez'i çalışıyorum.

Marul evsel atıklardan kaynaklanıyor" diye konuştu.



"DERELERİ ÖLDÜRDÜLER"

"DERELERİ ıslah ediyoruz diye bütün dereleri öldürdüler" diyen Prof. Dr. Yaşar, şunları söyledi:

"Körfezin kılcal damarlarını öldürdüler.

Derelerin altını betonladılar.

Bu yanlış bir hareket, derenin altı betonlanmaz.

Derenin denize sürüklediği toprak kokuyu çeker.

Dere betonlanınca Alaybey, Karşıyaka kokuyor.

Tabanları toprak olsaydı bu kadar kokmazdı."

