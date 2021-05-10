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Başkana köpek cezası

İP'Lİ ilçedeki başı boş köpeklerden kurtulmak için mahallerden topladığı 17 köpeği, il sınırları içerisinde ölüme terk etti.

Başkana köpek cezası

10.5.2021

İP'li Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın talimatıyla Belediye'ye ait bir araçla Aydın'ın Germencik ilçesinde kırsal alana bırakılan köpekleri bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Köpeklerin ölüme terk edildiği ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti. İnceleme sonucu kamyonetin Tire Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi. Olayı duyan Tireli hayvanseverler de İP'li Başkan Duran'a tepki gösterdiler.

İHSAN KARATAŞ

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