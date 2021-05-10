Doğal tasta ihracat hedefi 2 milyar dolar

EN büyük ihraç pazarı Çin'de 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Covid-19 virüsü nedeniyle 2020 yılında kötü zamanlar geçiren Türk doğal taş sektörü, 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatını yüzde 26 arttırarak 620 milyon dolara ulaştı ve üzerindeki kara bulutları dağıttı. Doğal taş sektörü, 2021 yılının ikinci yarısında Covid-19 aşısının yaygınlaşmasıyla dünya ticaretinde daha da hareketlenme bekliyor ve 2021 yılı sonunda ihracatını 2 milyar doların üstüne taşımayı hedefliyor.