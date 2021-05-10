İduğ’dan da hesap soracak mısın

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis ve Denetim Komisyonu Üyesi Fikret Mısırlı, yasa dışı olduğu halde Büyükşehir Belediyesi'ne mal sattıkları ortaya çıkan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ ile Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ünal'la ilgili yeni bir çıkışa imza attı.



'BAŞKAN RAKAMLARI UNUTMUŞ'

DUĞ'UN kendini aklanmaya çalıştığını öne süren Mısırlı, İduğ'un ESHOT ve İZSU'ya mal sattığını doğruladığını ancak tutarını 4-5 bin TL gibi küçük rakam gibi göstermeye çalıştığını ifade etti. Mısırlı, "İduğ'un 2 adet şirketi var. Sanırım aldığı ihallelerin tutarını unutmuş. 'İduğ Yedek Parça Sanayi ve Ticaret LTD şirketi' olarak İZSU'dan aldığı ihalelerin toplamı 223 bin lira, 'İduğ Petrol Ürünleri ve Otomotiv Yedek Parça Sanayi Ticaret LTD şirketi' olarak ESHOT'tan aldığı ihalelerin toplamı ise 592 bin lira" dedi. Mısırlı, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı "Devletin uğradığı zararın da mutlaka telafi edilmesi lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu kendi partili Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Yardımcısı Hüseyin Ünal ile ilgili bu sözleri yerine getirebilecek mi göreceğiz?" dedi.