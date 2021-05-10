İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Grup adına açıklamayı okuyan İZTOK Dönem Başkanı Ali Mamak, İsrail'in mübarek ramazanda yaptığı bu acımasız saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştiren işgalci terörist yapının, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Mamak, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir.

Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yeri getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın görevidir. Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir."

Mamak, tüm dünyada adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya davet etti.

Yapılan duanın ardından alandakiler, bir süre slogan atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRILAR UŞAK VE KÜTAHYA'DA KINADI

Öteyandan Uşak'ta kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya gelen Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gruptakiler İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıları protesto etti.

Platform adına burada açıklamalarda bulunan Ahmet Buran, İsrail polisinin saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralandığını anımsattı.

Yapılan bu saldırıların Müslümanlar için bardağı taşıran son damla olduğunu aktaran Buran, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar, İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar, İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek."

İsrail'in hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanması gerektiğini söyleyen Buran, "Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Hukuksuz işgal durdurulmalı, İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır." dedi.

KÜTAHYA

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğündeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ikindi vakti Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El-Aksa", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, burada grup adına yaptığı konuşmada, Kudüs'te yaşananları protesto etmek için Türkiye'nin her yerinde Müslümanlar olarak bir araya geldiklerini belirtti.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik zulmünü kınadıkları dile getiren Yenipazar, şöyle devam etti:

"Biz Allah şahit olsun diye onların zulmünü ilan ediyor ve kınıyoruz, ama onlar insanlığın bu kınamalarına aldırış etmeden zulümlerine devam ediyorlar. Ancak bizler en kısa sürede hem Kudüs'e hem Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Rabb'im bu nesle bunu gösterecek. Rabb'im bunların yaptığını görüyor ve bir bir yazıyor. Allah mühlet verir, asla ihmal etmez. Bu notları Rabb'imiz de tutuyor, biz de tutuyoruz. Bugün tutulan notlar, yarın çok ağır şekilde hesabı sorulacak notlardır. Bundan emin olun. İnşallah Kudüs biz yaşarken özgürleşecek."

Konuşmanın ardından Filistinli üniversite öğrencisi Naim Eyyubi tarafından dua edildi.