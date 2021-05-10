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İzmir'de adliyeden kaçan zanlı yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden firar eden şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

11.05.2021, 00:53