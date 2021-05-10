Alınan bilgiye göre, "yağma, ruhsatsız silah bulundurma ve hırsızlık" suçlarından gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli, bu sırada kaçmayı başardı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, zanlının Kiraz İlçesine bağlı Kırköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Yapılan operasyonda H.A. ekiplerce yakalandı.
Şüphelinin yakalandığı mahallede arama yapan ekipler, pompalı tüfek, av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından Kiraz Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Ödemiş Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
İzmir'de adliyeden kaçan zanlı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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