Kemalpaşa’da kiraz rekoltesini don vurdu

İZMİR Kemalpaşa'da, erkenci kirazda hasat başladı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, bir süre önce yaşanan zirai don nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yüzde 20 düşüş olduğunu belirtti. 86 bin dekarlık alanda 7 bin çiftçi kiraz üretiyor. Geçen yıl 70 bin ton olan rekoltenin, bu yıl Şubat'ta gerçekleşen don yüzünden düşeceği tahmin edildi. Oray, "Üreticimizde fiyatların iyi olma beklentisi var. Erkenci kirazlarımızı her yıl artan oranda dışarıya satıyoruz. Tek sıkıntı rekolte azlığı" dedi.