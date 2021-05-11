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Haberler İzmir Bariyerleri aşan TIR’da 2 kişi öldü

Bariyerleri aşan TIR’da 2 kişi öldü

’da kontrolden çıkan TIR’ın önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ile yanındaki kişi feci şekilde can verdi.

Bariyerleri aşan TIR’da 2 kişi öldü

11.5.2021

İZMİR Kemalpaşa'da kontrolden çıkan TIR'ın önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ile yanındaki kişi feci şekilde can verdi Kaza önceki akşam saatlerinde İzmir-Ankara Asfaltı Çambel mevkiinde yaşandı. Cihan Duman (39) yönetimindeki 35 HJL 46 plakalı çimento yüklü TIR, İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce demir bariyerlere, ardından da elektrik direğine çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hurda yığınına dönen TIR'da sıkışan sürücü Cihan Duman ile araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğü belirlendi.
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