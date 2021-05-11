Başkan Soyer’den esnafa biner lira

İZMİR Büyükşehir Belediyesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle eko-nomik açıdan zor dönemlerden geçen esnafa desteğini sürdürüyor. Büyük-şehir, 141'i gevrekçi, 100'ü çiçekçi, 34'ü mısır satıcısı olmak üzere 275 seyyar satıcıya hane başı 1000 lira olmak üzere 275 bin lira destek vere-cek. Bulundukları ilçelerin esnaf oda-larına kayıtlı 389 kahvehane esnafına da 1250 lira olmak üzere toplam-da 486 bin 250 lira nakit desteğinde bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemi nede-niyle uygulanan kısıtlamalar esnafımı-zı zor duruma soktu. En başından beri olduğu gibi onların yanında olma-ya edeceğiz. Bugünleri el ele vererek aşacağız" dedi. Büyükşehir'den yapı-lan açıklamada belediyenin kantin esnafına destek paketi üzerinde de çalıştığı kaydedildi.