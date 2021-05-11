‘Belediye parkımızı imara açmasın’

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde vatandaşlar, oturdukları mahallede bulunan Burhan Maner Parkı'nın belediye tarafından imara açılacağını iddia ederek bu duruma karşı olduklarını bildirdi.



KADERİNE TERK EDİLDİ

24 yıldır park ve depremde toplanma alanı olarak kullanılan yerdeki oturma gruplarının söküldüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Narlıdere Belediyesi parkımızı imara açmasın" dedi. Vatandaşlar, Yıldırım Sokak'taki Burhan Maner Park alanının Narlıdere Belediye Meclisi kararı ile statüsünün değiştirilip, özel sosyal tesis alanına çevrildiğini öne sürerek, bu duruma karşı olduklarını bildirdi. Alandaki ağaçların kaderine terk edildiğini, park içindeki oturma gruplarının yerinden söküldüğünü vurgulayan vatandaşlar, "Narlıdere Belediyesi parkı imara açtı. Oturma yerlerini söktüler. Parkın imara açılmasına karşı çıktığımızı yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.