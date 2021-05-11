  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bostanlı’da kötü koku vatandaşı bezdirdi

Bostanlı’da kötü koku vatandaşı bezdirdi

'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Çarşı Tramvay Durağı'nın yakınından denize doğru uzanan dere yatağından gelen pis kokular vatandaşı bezdirdi.

Bostanlı’da kötü koku vatandaşı bezdirdi

11.5.2021

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Yaz mevsimi ile sıcaklıkların arttığını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dere yatağından kötü kokular yayılmaya başladığını söyleyen çevre sakinleri, "Yetkilileri aradığımızda İZSU olarak şu kadar çamur temizledik, bu kadar çalışma yaptık cevabını alıyoruz. Biz soruna çözüm istiyoruz. Bu yaz da kapı pencere evde oturmak istemiyoruz" dedi. Bostanlı semtindeki 2018 Sokak ile Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak arasında kalan ve denize dökülen dere yatağından gelen kökü kokular vatandaşların tepkisine yol açtı.


Aynı zamanda Bostanlı Çarşı Tramvay Durağı yakınında da olan dere yatağından artan hava sıcaklıkları ile birlikte kötü bir koku geldiğini aktaran vatandaşlar, çevredeki konutlara, kafelere ya da çocuk parkına kadar yayılan kokunun aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ettiğini söyledi. Geçen yaz kapı pencere açamadıklarını, bu yaz da kötü koku yüzünden aynı sorunla karşılaşmak istemediklerini ifade eden vatandaşlar, "Kapı pencere açmadan oturmak istemiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bostanlı’da kötü koku vatandaşı bezdirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.