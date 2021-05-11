Bostanlı’da kötü koku vatandaşı bezdirdi

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Yaz mevsimi ile sıcaklıkların arttığını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dere yatağından kötü kokular yayılmaya başladığını söyleyen çevre sakinleri, "Yetkilileri aradığımızda İZSU olarak şu kadar çamur temizledik, bu kadar çalışma yaptık cevabını alıyoruz. Biz soruna çözüm istiyoruz. Bu yaz da kapı pencere evde oturmak istemiyoruz" dedi. Bostanlı semtindeki 2018 Sokak ile Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak arasında kalan ve denize dökülen dere yatağından gelen kökü kokular vatandaşların tepkisine yol açtı.



Aynı zamanda Bostanlı Çarşı Tramvay Durağı yakınında da olan dere yatağından artan hava sıcaklıkları ile birlikte kötü bir koku geldiğini aktaran vatandaşlar, çevredeki konutlara, kafelere ya da çocuk parkına kadar yayılan kokunun aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ettiğini söyledi. Geçen yaz kapı pencere açamadıklarını, bu yaz da kötü koku yüzünden aynı sorunla karşılaşmak istemediklerini ifade eden vatandaşlar, "Kapı pencere açmadan oturmak istemiyoruz" dedi.