E-sporda Avrupa’dan gururla döndük

TÜRKİYE E-Spor Milli Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada, üst üste ikinci kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu İzmirli Eren Demirtaş ise, turnuvanın 'En değerli oyuncu'su seçildi.



'MUTLULUĞUM TAÇLANDI'

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Danimarka, İsviçre, Slovenya, Fransa, Lüksemburg, Belçika'nın katılımıyla düzenlenen turnuvada; Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TESFED iş birliği ile milli takım düzeyinde temsil edildi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen turnuvada namağlup Avrupa Şampiyonu olan milli takımda, 1907 Fenerbahçe E-Spor oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Sabri Can Aksoy, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray E-Spor'dan Mecit Can Boy ülkemizi temsil etti. Eren Demirtaş (19), "Milli takımda olmak ve ülkemiz adına mücadele etmek zaten en büyük mutluluğumuz.

Geçtiğimiz turnuvada olduğu gibi yine 'En iyi oyuncu' ödülünü almak, mutluluğumu taçlandırdı" diye konuştu.