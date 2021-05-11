Gaziemir’de elektrik ve su hattına zarar verildi

İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki Aktepe Mahallesi'nde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında kazı yapan ekiplerin yanlışlıkla elektrik ve su hattına zarar verdiğini iddia eden vatandaşlar, bu yanlışlık yüzünden 15 saat boyunca elektriksiz ve susuz kaldıklarından şikayetçi oldu. 117 Sokak'taki kazı çalışması yüzünden saatlerce mağdur olduklarını ve bu sırada hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Eğer bir çalışma yapılıyorsa lütfen ekipler biraz daha dikkatli olsun. Vatandaşı elektriksiz ve susuz bıraktırmaya kimsenin hakkı yok" diye konuştu.