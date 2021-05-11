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Haberler İzmir İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'de yapılan jandarma denetimleri hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, 'de yapılan jandarma denetimleri hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı , 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 'dan telefonla bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'de yapılan jandarma denetimleri hakkında bilgi aldı
DHA

11.05.2021, 08:36

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri İzmir'de jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip, Akalan Gişeleri'ndeki çalışmaları denetledi. Ekipler, durdurulan araçlardaki sürücülerin seyahat izin belgesini kontrol edip, HES kodunu sorguladı. Denetimlerde Tuğgeneral Atabay, araç sürücüleriyle sohbet etti ve kısıtlamadan muaf vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.



Öte yandan, denetimlerin sürdüğü sırada İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ı arayarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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