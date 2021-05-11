Konak’ta trafik rahatlayacak

KONAK Belediyesi, Konak'ta uzun yıllar sonra trafiği rahatlatacak bir yol açıyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak'ta başlatılan çalışma ile bölgenin trafik ve otopark sorununa çözüm geliyor. Çalışma sonunda yaklaşık 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak yol ile hastaneye ulaşım rahatlayacak.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde sokaklardaki trafiğin azalmasını fırsata çevirerek çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe genelinde devam eden çalışmalar arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak'ın açılması ise dikkat çeken çalışmalardan oldu. Hastane yönetiminden gelen talep de dikkate alınarak başlatılan yol çalışması tamamlandığında, hastane arazisinde kalan mevcut yolun kullanılması sonucu hastaneye ulaşımda yıllardır yaşanan yoğunluk ve aksaklıklar da, açılan yeni yol ile ortadan kaldırılmış olacak.