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Haberler İzmir Otelde uyuşturucu hap partisi can aldı

Otelde uyuşturucu hap partisi can aldı

Otelde uyuşturucu hap partisi can aldı

11.5.2021

İZMİR Bornova'da üç arkadaşın otel odasındaki uyuşturucu hap partisi ölümle bitti. Çamdibi'nde bir otel odasında arkadaşlarıyla uyuşturucu hap aldığı iddia edilen 25 yaşındaki Hüseyin Karademir fenalaştı. Eve çağrılan sağlık ekipleri, Kandemir'i ağzından kan gelmiş halde ölü olarak buldu. Gencin birlikte alkol ve hap aldığı Etem Akgül ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Karademir'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu Morgu'na kaldırıldı.

■ FATİH ŞENDİL

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