Projelerimizi bitirmek için yine aday oldum

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 25 Mayıs'ta yapılacak genel kurulu için hazırlıklarını sürdüren Birliğin başarılı üretici ve çiftçi dostu Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş, Bayındır, Menderes, Torbalı ve Beydağ şubelerinde açıklamalarda bulundu. Birlik Başkanı Kocaağa, "Başlattığımız projelerin devamını getirmek için yine adayım" dedi.

Birlik Başkanı Kocaağa, tüm ilçelerdeki şubeleri ziyaret ederek Birlik genel kurulunun 25 Mayıs 2021 tarihinde Ödemiş'te Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Özpolat Caddesi Muzaffer Gönen Parkı Yazlık Düğün Salonunda saat 09.30 yapılacağını duyurdu.

Başkan Kocaağa ilk olarak Bakan Pakdemirli'nin süt üreticileri için verdiği müjdeyi açıkladı.

Kocaağa "Bütün ulusal firmaların bayramda süt almayacakları bilgisini aldık.

Birlik olarak Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli ile görüştük.

Bayramda 1 veya 2 günlük tatilin sonunda sütlerin toplanacağı müjdesini sayın Bakanımız Pakdemirli'den aldık.

Süt üreticileri bayramda mağdur edilmeyecek" diye konuştu.

Birlik Başkanı Kocaağa, daha önce başlatılan çeşitli projelerin devamı için tekrar aday olduğunu belirterek "Başlattığımız projeler var. Bunları bu dönem neticelendirmek istiyoruz.

Bu projelerden bir tanesi üreticimize hem destek hem de hayvanın sağlığını öğrenmek için Bayındır'da kurduğumuz süt analiz laboratuvarımız var.

Burayı büyütüp güncel hale getireceğiz.

Torbalı Taşkesik'te, hep beraber olduğumuz yönetimde 44 bin metrekare yerimiz var. Buranın ruhsatları alınacak. Yem fabrikası için belirli görüşler alındı. Burayı tamamlayıp üreticimize daha ucuz, daha kaliteli yem sağlayacağız" dedi.



FİYAT PİYASANIN ÜZERİNDE

Kocaağa şunları söyledi: "Ham maddenin bir kısmı limandan geliyor. Torbalı'yı bu nedenle seçtik. Lojistik olarak gümrüğe yakın olması, dağıtım açısından Kınık, Foça, Menemen, Çeşme, Seferihisar gibi birçok ilçeyi kapsaması adına uğraşlarımız var.

Üçüncü etap diye bahsettiğimiz süt toplama merkezini Tire'de yapacağız.

Süt üretimi artıyor. Bizim süt fiyatlarımız devamlı yüksek, piyasadaki fiyatlardan 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş fazla fiyattan alıyoruz. Üreticimize yetiyor mu? Yetmiyor. Ama biz bu kadar mücadele edebiliyoruz. Üreticimizin bir diğer derdi de, biz sütü alıp firmalara gönderiyoruz. Yeni Ar-Ge çalışmalarımız var. Teknik arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını yapıyorlar."

DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Başkan Kocaağa İzmir'deki başkanlığının yanında Ankara'da Merkez Birliği Başkanlığı'na aday çıkaracaklarının müjdesini verdi. Kocaağa "Biz önce İzmir Başkanlığını daha sonra Ankara Merkez Birliği Başkanlığını alacağız. Bu arada Ankara ile iç içe olacağız. Sadece Ödemiş'in, İzmir'in Menderes'in değil tüm Türkiye'deki hayvancılığı dünyaya tanıtacağız" dedi. Başkan Kocaağa, "Birlik adına belirli firmalarla görüşüyoruz.

Peynir, süt mamullerini, mandıralarda fason olarak yaptıracağız. Süt mamulleri olarak marketlere gireceğiz.

Bu şekilde süt üreticisiyle tüketicisini buluşturacağız. Yakın zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz. Yem marketi oluşturacağız. İsteyen istediği yemi yapsın alsın istiyoruz. Üretici memnun değil para kazanamıyor, tüketici memnun değil pahalı yiyor. Eşdeğer peynirin maliyeti 40 lira, marketlerde 60 lira.

Biz bunu daha aşağıya çekmeyi düşünüyoruz.

Hem tüketici hem üreteci kazansın istiyoruz. Ziraat Bankasıyla üreticimizin yanındayız. Bu projelerimizi gerçekleştireceğiz"ifadelerini kullandı.





ÖDEMİŞ'TE SAAT 9.30'DA YAPILACAK

Bayındır'daki merkezde analiz yapılamadığı için kararnameyi beklediklerini belirten Başkan Kocaağa, "Çıkarsa hemen hazırız. 2019 yılında diğer illerin de analizlerini yaptık. Antalya, Aydın, Uşak gibi çok sayıda ilin de analizlerini yaptık. Devletten 16 milyon 795 bin 162 TL üreticinin hesaplarına yattı. 2020 yılında 3992 işletmeye analiz yapıldı.

Bu yapılan analiz sayılarının da, ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.



ÜRETİCİLERİMİZE CİDDİ MALİ DESTEK VERİLDİ

Devletin verdiği desteklere de değinen Başkan Kocaağa "2017 yılında göreve başladığımızda 750 işletmeye toplam 5.824.156 TL çiğ süt analiz desteği kazandırdık. Daha sonra 2018 yılında ise 4216 işletmeye 20.249.671 TL destek sağladık. 2019 yılında analiz yapılan işletme sayımızı 6.190'a çıkardık. 16.795.162 TL kazandırdık.

2020 yılında 3 bin 992 işletmeye analiz yapıldı, Bakanlığın destek ödemelerini bekliyoruz. Çiğ süt alım fiyatımız 0-500 litrede 2,82 TL, 501-1000 litrede 2,83 TL, 1001-1500 litrede 2,84 TL, 1501 ve üstünde 2,85 TL, simental sütün fiyatı 3,00 TL'dir. Çiğ süt alım fiyatlarımızı hiç düşürmediğimiz için üreticilerimizi hiç mağdur etmiyoruz. Kiraz ve Ödemiş'teki süt toplama merkezlerimiz ile süt piyasasının yükselmesine destek olup, üreticilerimizin mağdur olmasını engelledik.

Yakın tarihte Bergama ve Tire'de açılacak olan süt toplama merkezlerimiz ile İzmir'in birçok bölgesindeki üreticilerimizin yanında olacağız. Üreticilerimizden piyasanın üstünde fiyat ile düve aldık. Bu sayede üreticilerimize toplam 79.454.850,00 TL kazandırdık.

Buzağı üreticilerimize ilk dönem toplam 49.511.778,75 tl kazandırdık" dedi.

Seval KONURALP