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Haberler İzmir Adliyeden firar eden kişiye Kiraz’da baskın

Adliyeden firar eden kişiye ’da baskın

Adliyeden firar eden kişiye Kiraz’da baskın

12.5.2021

İZMİR Bayındır'da gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden firar eden şüpheli, yakalandı. 'Yağma, ruhsatsız silah bulundurma ve hırsızlık'tan gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve tutuklanan H.A. adliyeden kaçmayı başardı. Ödemiş KOM ekipleri, Kiraz'ın Kırköy mahallesinde olduğunu belirledikleri firariyi baskınla yakaladı.

■ SEVAL KONURALP

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