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Bayram öncesi 'de şehit aileleri şehitliğe koştu

’de şehit aileleri, 'na denk gelen tam kapanma döneminde kendileri için uygulanan mezarlık ziyaretleri muafiyeti nedeniyle Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelerek şehit oğulları ile bayramlaştı. Şehit annesi Mesude Çelik, “Tam kapanma döneminde ziyaretleri açık ama 100 trilyon da ceza yazsalardı gelirdim. Yarın da geleceğim” dedi.

Bayram öncesi İzmir'de şehit aileleri şehitliğe koştu

12.05.2021, 13:29

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde şehit aileleri bayramda mezarlık ziyareti yapabilmeleri için muafiyet kapsamına alındı. İzmir'deki şehit aileleri, Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelerek şehitleri için dua etti, onlarla bayramlaştı.

Oğlu Jandarma Kıdemli Başçavuş Halit Zilani Çelik'i 2016 yılında Diyarbakır'da şehit veren Mesude Çelik, "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 2016'da oğlum Diyarbakır'da şehit oldu. İki tane çocuğu vardı. Diyarbakır Sur'da olaylar karışınca çocukları İzmir'e getirdik, kendisi orada kaldı. 'Vatan' dedi başka bir şey demedi. Babası çocuk gibi karşısında ağladı, 'bırak' dedi. Bırakmadı. Babası 'gel' dedi, getiremedik.

Şimdi hiç gelmiyor. Tam kapanma döneminde şehitlik ziyaretleri açık ama 100 trilyon da ceza yazsalardı gelirdim. Yarın da geleceğim. Canımı da versem geleceğim. 4 aydır hastanede yatıyorum. Bugün oğlumla bayramlaşmaya geldim. Yarın da hasta yatağından kalkıp geleceğim. Çok güzel mertebede ama Allah hiçbir anaya bu acıyı göstermesin. Kardeşinin saçları bir gecede bembeyaz oldu. Babası hastalandı. Üniversite okudu, askeriyeye gönderdik. Pişman değilim. 10 çocuğum olsa yine gönderirim" diye konuştu.



Baba Mehmet Çelik de, "Yazık değil mi bu çocuklara? Hepsi vatan, millet için şehit oldu. Hiç ayrım etmediler ki. Duyarlı insanlar da var ama duyarsız insanlarda hakkımız varsa haram olsun" dedi.

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