Büyükşehir’in konut projesi engele takıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Çiğli'de 91 dönüm alanda belediye çalışanları için yapacağı konut projesinde kriz çıktı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın alandaki binaları 12 kat olarak planladığı, fakat uçuş yüksekliğini tanımlayan ve uçuşların güvenli şekilde sağlanması için yapıların geçmemesi gereken sınırı belirten 'hava mania kotu'nun 10 kata izin verdiği belirlendi.

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