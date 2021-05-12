Çeşme'de böyle görüntülendi! Eşsiz kareler ortaya çıktı

İzmir'de yaşayan gönüllü turizm elçisi İsa Turan, Samanyolu'nu görüntülemek için uygun zaman ve hava koşullarını ayarlayarak Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a gitti.

İlk başta gündüz çekim yapacağı yeri keşfedip belirleyen Turan, gece tekrar aynı yere gelip fotoğraf makinasını ve ekipmanlarını kurup çekim yapmaya başladı.

Gece gün doğuncaya kadar uzun pozlama ile çekilen 601 kare fotoğraf düzenlenip video haline getirince ortaya masalsı kareler çıktı. Dünya'nın dönüşü ve Samanyolu'nun net bir şekilde ortaya çıktığı anlatılan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.