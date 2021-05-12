CHP’de Menderes krizi

İZMİR Menderes'te Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı kaçak yapılara göz yumduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayet eden yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın görevden alınmasıyla başlayan skandal büyüyor. Belediyede görev yapan CHP'li üyeler Fatma Ekicioğlu, Amine Çiçek, Bülent Taşkıran ve Ertan Güleç'in istifa kararı aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine İl Başkanı Deniz Yücel Menderes'e giderek ilçe yönetimi ve meclis üyeleriyle ayrı ayrı toplantı yaptı. Parti yöneticileri Başkan Kayalar'ın yakınındaki bazı isimlerden şikayetçi olurken, meclis üyelerinin ise Kayalar'ı şikayet ettiği öğrenildi. Yücel'in toplantıda "Gereken neyse yapılacak. Menderes'in gitmesine izin vermeyiz" dediği öğrenildi. Öte yandan Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Belediye Başkanı Kayalar ve Gürsel Rüzgar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kaymakam Tiryaki ayrıca görevi ihmalden de soruşturma başlattı.