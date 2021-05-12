Freni patlayan kamyon depodaki iki kişiyi ezdi

İzmir Buca'da Atakan Polat idaresindeki kamyon, freni patlayınca Muzaffer Küçükdoğan'ın yöneticiliğini yaptığı MMMT Demir A.Ş. firmnasının ana deposunun bulunduğu araziye girdi. O sırada depoda bulunan Çetin Gülmez ile Erol Temzer isimli iki işçiyi altına aldıktan sonra güçlükle durabildi. Büyük bir mucize eseri kazada ölen olmazken, iki işçinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

KAÇMAYA FIRSAT BULAMADILAR

Kaza önceki gün öğlen saatlerinde Buca Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki MMMT Demir deposunda yaşandı. Şirket personeli Çetin Gülmez ve Erol Temzer, bir araca yükleme yaptıkları sırada Atakan Polat yönetimindeki kamyon ferin patlayarak üstlerine doğru hızla hareket etti. Kaçmaya fırsat bulamayan iki işçi kamyonun çarpmasıyla yaralandı. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 kişinin vücudunda kırıklar tespit edilirken, şirket yöneticisi Muzaffer Küçükdoğan, herhangi bir can kaybı olmayışına şükrettiklerini söyledi.

■ FATİH ŞENDİL