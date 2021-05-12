Izmir körfezi’nde salya alarmı

İZMİR Körfezi'nde, yeşil deniz marulunun görülmesinin ardından, Marmara'yı tehdit eden deniz salyasına da (müsilaj) rastlandı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu oluşumların denizleri oksijensiz bıraktığını belirterek, "Denizde oksijen yoksa yaşam yoktur. Bu tür olaylar tüm canlılara zarar verir. Bunların tarımsal atık olarak kullanılması konuşuluyor. Bu birini öldürüp, organlarını bağışlamaya benzer" dedi.

DİĞER