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Haberler İzmir Izmir körfezi’nde salya alarmı

Izmir körfezi’nde salya alarmı

Izmir körfezi’nde salya alarmı

12.5.2021

İZMİR Körfezi'nde, yeşil deniz marulunun görülmesinin ardından, Marmara'yı tehdit eden deniz salyasına da (müsilaj) rastlandı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu oluşumların denizleri oksijensiz bıraktığını belirterek, "Denizde oksijen yoksa yaşam yoktur. Bu tür olaylar tüm canlılara zarar verir. Bunların tarımsal atık olarak kullanılması konuşuluyor. Bu birini öldürüp, organlarını bağışlamaya benzer" dedi.
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