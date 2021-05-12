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Haberler İzmir İzmir’de kumar operasyonu! Utançtan yüzlerini sakladılar

İzmir’de kumar operasyonu! Utançtan yüzlerini sakladılar

İzmir’de jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen ve pandemi kurallarına aykırı hareket eden şahıslara toplam 166 bin 839 TL idari para cezası uygulanırken, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İHA

12.05.2021, 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 13:47

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesinde 4 Mayıs saat 23.00'da kumar operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 34 şahsa 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 45 bin 424 TL, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 35 şahsa 121 bin 415 TL olmak üzere toplam 166 bin 839 TL idari para cezası uygulandı. "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken, kumar oynamakta kullanılan materyallere de el konuldu.

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