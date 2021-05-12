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Haberler İzmir İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaza yapınca şüpheliler yakalandı

'de polisin "dur" ihtarına uymayan yapınca şüpheliler yakalandı

'in ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan halı yıkama aracı kovalama sırasında yapınca araçtaki 5 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında aracın kaza yapması sonucu M.S. (27), Ö.S.(29), F.S.(26), F.B.(21) ve B.M. (20) yakalandı. Araçta yapılan aramada tabancalar, şarjör ve fişekler ile otomatik av tüfekleri ele geçirildi.

İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan araç kaza yapınca şüpheliler yakalandı
AA

12.05.2021, 23:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 23:45

Alınan bilgiye göre, Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine bir aracı fiziki takibe aldı. Asarlık Yeşilpınar Mahallesi Mezarlık bölgesinde sürücüsü polis memurlarının dur ihtarına uymayan 35 EE 858 plakalı halı yıkama aracı ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında aracın kaza yapması sonucu M.S. (27), Ö.S.(29), F.S.(26), F.B.(21) ve B.M. (20) yakalandı. Araçta yapılan aramada tabancalar, şarjör ve fişekler ile otomatik av tüfekleri ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların 10 Mayıs'ta C.S. isimli şahsın yaralanma olayında kullanılan silahlar olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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