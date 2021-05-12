İzmir’in 950 bin lirası süslemeye gitti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde koni dizme, heykel sayma ihalesi gibi akıllara zarar ihalelere bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıldır Genel Müdür Hasan İkat tarafından yönetilen ve bu sürede ettiği 106 milyon lira zararı sermayeden düşülen Grand Plaza şirketi, İzmirlinin parasının nasıl boş yere harcandığını gösteren bir icraata daha imza attı. Şirket, 592 bin liraya süsleme ihalesi gerçekleştirdi. "Tekstil kiralama ve süsleme hizmet alımı" adıyla yapılan ihaleyi İzmir'den Startan Organizasyon firması kazandı. İhalede 3 tekliften sadece bu firmanın teklifinin geçerli sayılması dikkat çekti.

Hasan İkat

2.5 MİLYONLUK İŞ ALMIŞ

Grand Plaza'nın geçtiğimiz yıl Mart ayında da aynı hizmet alımı için ihaleye çıktığı ve yine aynı firmanın 350 bin liralık teklifle o ihaleyi de kazandığı ortaya çıktı. Böylece İzmir'in yaklaşık 1 milyon lirasının "süse" gittiği anlaşıldı. Öte yandan aynı firmaya 13 Temmuz 2020'de 937 bin ve 11 Temmuz 2019'da da 598 bin liralık masa sandalye kiralama ihalesi verildiği anlaşıldı. O iki ihalede "hizmet alımı" şeklinde gerçekleştirildi. Böylece aynı firmaya verilen ihalelerin toplam bedeli 2.5 milyon lirayı buldu.

MAAŞLAR İÇİN DESTEK

Zarar eden şirkette geçtiğimiz aylarda sermaye artırımı gündeme gelmişti. Alınan bilgiye göre şirket yetkilileri Plan Bütçe Komisyonu'na maaşları ödeyebilmek için bu paraya ihtiyaçları olduğu bilgisini verdi. Ardından sermaye artışı komisyondan ve meclisten onay aldı.

■ ERHAN GÜLENÇ