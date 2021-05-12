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Haberler İzmir Valilikten 170 milyon lira destek

Valilikten 170 milyon lira destek

Valilikten 170 milyon lira destek

12.5.2021

İZMİR Valiliği koordinesinde ramazan ayında vatandaşlara dağıtılan ayni ve nakdi yardım miktarının toplam 170 milyon 259 bin lira olarak gerçekleştiği bildirildi. Valiliğin açıklamasına göre, kentte 13 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 41 bin 671 aileye 4 milyon 176 bin 154 lira ayni gıda, 41 bin 168 aileye ise 10 milyon 376 bin 946 lira nakdi gıda yardımı yapıldı. 88 bin 839 aileye 14 milyon 544 bin 10 lira yardım gerçekleştirilmiş oldu.
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