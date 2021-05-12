Yılmaz Erbek’in yenisi tamam

İZMİR'DE 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı Mansuroğlu mahallesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yerine, TOKİ tarafından yapılan 6 katlı binanın kaba inşaatı tamamlandı. Deprem öncesinde zemin ile beraber 10 katı bulunan 45 daireli Yılmaz Erbek Apartmanı, zeminle beraber 6 katlı ve 40 daireli olarak projelendirildi.

DİĞER