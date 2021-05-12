  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yılmaz Erbek’in yenisi tamam

Yılmaz Erbek’in yenisi tamam

Yılmaz Erbek’in yenisi tamam

12.5.2021

İZMİR'DE 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı Mansuroğlu mahallesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yerine, TOKİ tarafından yapılan 6 katlı binanın kaba inşaatı tamamlandı. Deprem öncesinde zemin ile beraber 10 katı bulunan 45 daireli Yılmaz Erbek Apartmanı, zeminle beraber 6 katlı ve 40 daireli olarak projelendirildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılmaz Erbek’in yenisi tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.