Bisiklet kullananlar uyarı levhası istiyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi İstasyonunun yanında yapılan kazı çalışması kapsamında bölgeye kazı uyarı levhalarının konulmaması bisiklet kullanıcıların tepkisine neden oldu. Uyarı levhalarının olmaması nedeniyle kaza riskinin artığını dile getiren vatandaşlar, "Burası karayolu olsa işaret ve işaretçi konulurdu!

Bisiklet ve scooter kullanıcıları dikkat etmezlerse yaralanabilirler!

Kazı alanına gelene kadar çalışma fark edilmiyor. Ölümcül kazalara dahi sebebiyet verebilir bu durum.

Biri yaralanmadan önce yani en kısa sürede konu ile ilgilenilmesini istiyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ