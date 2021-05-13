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Haberler İzmir İzmir'de peluş oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı

'de peluş oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı

'in ilçesinde, bekçi ekiplerince şüpheli görülen ve durdurulan şahsın elinde bulunan peluş oyuncağın içerisine gizlenmiş metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.

İzmir'de peluş oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı
İHA

13.05.2021, 09:47

Olay, saat 04.40 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi ile Süvari Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevleri esnasında durumundan şüphelendikleri M.A.'yı durdurdu. Kimliği istenilerek Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan şahsın, tedirgin davranışlarından şüphelenen ekipler elinde bulunan peluş oyuncağı incelemek istedi.

KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ
Bekçi ekiplerinin oyuncağın baş kısmında bulunan küçük çaptaki yırtığı fark etmesi üzerine şüpheli M.A., kendi rızası ile oyuncağın baş kısmından çıkardığı naylon poşete sarılı cismi ekiplere teslim etti. Açılan poşetin içerisinde alüminyum folyoya sarılı pet bardak içerisinde metamfetamin olarak bilinen 60 gram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı.

Uyuşturucu madde polis merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan M.A. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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