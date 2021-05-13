Konak Belediyesi asfaltladı

Konak Belediyesi vatandaşların şikayeti üzerine hemen harekete geçerek söz konusu yolu asfaltladı. Vatandaşlar Yeni Asır'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.



Güney Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2201/1 sokaktaki bozuk ve çukurlarla dolu asfalt yollarından şikayetçi olunca ekipler harekete geçti. Tepecik'teki Kemer Aktarma Merkezi'ne gelen belediye otobüslerinin 2201/1 sokaktan geçtiğine de dikkat çeken mahalle sakinleri, "Belediye otobüsleri sokağımızdan geçerken yoldaki her çukura girip çıktığında evlerimizde hafif şiddetli bir sallanma yani deprem oluyor" dedi. Yeni Asır İhbar Hattı'nda yer alan şikayetin ardından vatandaşın sorununa duyarsız kalmayan Konak Belediyesi hemen harekete geçerek sokağı asfaltladı. Sokaktaki çukurların asfaltlanarak kapatıldığını ve sorunun çözüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, "Konak Belediye Başkanı Abdul Batur'a ve sesimizi duyuran siz basın mensuplarına duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Konak Belediyesi'nin soruna hemen müdahale etmesi bizleri sevindirdi" diye konuştu.