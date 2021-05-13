Parkta tam kapanma tedbirlerine uyulmuyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde vatandaşlar, bölgelerinde tam kapanma tedbirleri kapsamında konulan sokağa çıkma yasağına uyulmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. İlçe halkı her gün gerekli yerlere bildirmelerine rağmen küçük büyük birçok insanın sabahtan akşama kadar parkta oturup, yasağı ihlal ettiğini öne sürdü.

Yeşilyurt 9080 sokakta oturan vatandaşlar, tam kapanma tedbirleri kapsamında konulan sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında işlem yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Çoluk çocuk, genç yaşta birçok insanın bölgedeki parkta sabahtan akşama kadar vakit geçirdiğini belirten çevre sakinleri, "Park zaten tam kapanma boyunca sürekli doluydu. Onu geçtim beton basketbol sahası var, bütün çocuklar sahanın içerisinde. Defalarca arayıp şikayet etmemize rağmen gelen giden olmadı. Tamam gelip ceza yazmasınlar ama aradığımızda en azından gelip kalabalığın dağılması için polis ekipleri