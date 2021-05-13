Yanan ormanlık alana 6,5 milyon fidan dikildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos 2019'da çıkan ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alanda 6 milyon 500 bin fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Karabağlar'da başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangında zarar gören alanın ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğünce özel çalışma yapıldı. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Bölgenin 3 bin 500 hektarını doğal yollarla gençleştirdik. Bunu mevcut sahadaki ağaçlardan dökülen tohumların teknik olarak ortama hazırlanarak çimlenmesiyle yaptık.

Alanda 1800 hektar tabii gençleştirme, 1300 hektar ağaçlandırma çalışması yaptık" diye konuştu.