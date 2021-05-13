Zorba patrondan kadın çalışana telefon dayağı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fırın kafe işleten Osman Duraner, işyerinde kek malzemesi hazırlarken cep telefonu ile konuşan çalışanı Zeynep Katırcı'ya (23) "Telefonla konuşmayı bırak da işini yap" diye uyarıp, küfür etti. Katırcı bunun üzerine "Zaten işimi yapıyorum, önemli olmasa açmazdım.

Yasak mı?" diye karşılık verdi. Sinirlenen Duraner, plastik saplı süpürge fırçası ile yüzüne vurduğu kadın çalışanın daha sonra kafasına metal fırın tepsisi fırlattı. Yüzü gözü moraran genç kadın hastanedeki tedavisinden sonra patronundan şikayetçi oldu.



HEMEN BIRAK İŞİNİ YAP

Akıl almaz saldırı 7 Mayıs akşamı saat 19.30'da Serinkuyu semti Anadolu Caddesindeki 3 ortaklı bir fırın kafede meydana geldi. İşletmenin ortaklarından Osman Duraner, işyerinde pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın imalathanede cep telefonu ile konuştuğunu görünce sert tepki gösterdi. Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince birden saldırıya uğradı.

Yüzünden yararlanan Zeynep Katırcı, patronundan şikayetçi olduğunu söyledi.



SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Katırcı'nın durumu telefonla pasta ustası Ahmet K.'ya anlatmak istemesine de sinirlenen Duraner, iddiaya göre genç kadına küfür edip, "Bak seni döverim" diyerek üzerine yürüdü. Genç kadın da "Eğer karakterine sığdırıyorsan vurursun. Ben senin çalışanınım, esirin değilim. Sabahtan akşama kadar zaten yeterince çalışıyorum" yanıtı verdi. Daha sonra genç kadını kameraların görmediği bulaşıkhane önünde sıkıştırdığı öne sürülen Duraner, "Seni burada öldürürüm, bana adam gibi davranacaksın. Ben eşekbaşı değilim, haddini bil" diye çıkıştı.

İşletmenin ortağı Osman Duraner'in, kadın çalışana süpürge sopasıyla vurduğu ve ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor.



KIYAFETİMİ TUTUP TEHDİT ETTİ

Karşıyaka ilçesi Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Zeynep Katırcı, "Patronum sinirli bir şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme 1 kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum.

Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet Beyi aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Beyin arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken Osman Bey eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı, yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim" dedi. Avukat Murat Turgut Minar, bayram sonrasında müvekkili Zeynep Katırcı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacaklarını söyledi.

Avukat Murat Turgut Minar

Metin BURMALI