Çeşme'deki turizm sektörü temsilcileri bu seneden umutlu olduklarını söyledi.
Bütün çabalarının Çeşme ve Türkiye turizmi için olduğunun altını çizen Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, "Çeşme turizminin yoğun dönemi 2-3 ay. Bunu neden daha fazla uzatmayalım? Bu yaz sezonunun, her şeye rağmen geçen yılı aratmayacağına inanıyorum. Hatta kesinlikle geçen yılı geçeceğini söyleyebilirim" dedi.
Çeşmeli turizmciler bu sezondan umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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