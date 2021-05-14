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Haberler İzmir Çeşmeli turizmciler bu sezondan umutlu

Çeşmeli turizmciler bu sezondan umutlu

Çeşmeli turizmciler bu sezondan umutlu

14.5.2021

Çeşme'deki turizm sektörü temsilcileri bu seneden umutlu olduklarını söyledi.
Bütün çabalarının Çeşme ve Türkiye turizmi için olduğunun altını çizen Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, "Çeşme turizminin yoğun dönemi 2-3 ay. Bunu neden daha fazla uzatmayalım? Bu yaz sezonunun, her şeye rağmen geçen yılı aratmayacağına inanıyorum. Hatta kesinlikle geçen yılı geçeceğini söyleyebilirim" dedi.

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