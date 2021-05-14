Çöken tavandan düsen adam kazayı ucuz atlattı

İZMİR Tire'de arkadaşına ait bir iş yerinin batar katına çıkarak malzeme arayan şahıs, tavanın delinmesi sonucu 3 metrelik yükseklikten zemine düştü.

Malzemeyi ararken ayağı boşluğa denk gelen Erkan Doğan, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Olayın sıcaklığı ile bir şey fark etmediğini söyleyen Doğan, "Hastaneye gidip kontroller yaptırdık. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Çalışan arkadaşlarımız çok dikkatli olsun. En ufak bir hata büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir" dedi.