  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Magandaların kursunu sokak köpegini vurdu

Magandaların kursunu sokak köpegini vurdu

Magandaların kursunu sokak köpegini vurdu

14.5.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir sokak köpeği vurularak yaralandı.
Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayı gören mahalle sakinleri köpeğin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Magandaların kursunu sokak köpegini vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.