Magandaların kursunu sokak köpegini vurdu

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir sokak köpeği vurularak yaralandı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayı gören mahalle sakinleri köpeğin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.