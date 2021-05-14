Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

İZMİR Bornova'da, bekçi ekiplerince şüpheli görülen ve durdurulan şahsın elinde bulunan peluş oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı. Kazımdirik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bekçiler devriye sırasında şüphelendikleri M.A.'yı durdurdu. Kimliği istenilen şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, M.A'nın elinde bulunan peluş oyuncağı inceledi.

Oyuncağın baş kısmında saklanan poşet fark edilince, folyoya sarılı metamfetamin olarak bilinen 60 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan M.A. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.