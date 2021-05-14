  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

14.5.2021

İZMİR Bornova'da, bekçi ekiplerince şüpheli görülen ve durdurulan şahsın elinde bulunan peluş oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı. Kazımdirik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bekçiler devriye sırasında şüphelendikleri M.A.'yı durdurdu. Kimliği istenilen şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, M.A'nın elinde bulunan peluş oyuncağı inceledi.
Oyuncağın baş kısmında saklanan poşet fark edilince, folyoya sarılı metamfetamin olarak bilinen 60 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan M.A. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.