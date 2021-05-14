‘Projelerimizi tamamlayıp üreticimizi güçlendireceğiz’

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Ahmet Kocaağa, 25 Mayıs'taki genel kurul öncesi İzmirli çiftçilere önemli mesajlar verdi. Çevresinde, 'çiftçi dostu' başkan olarak bilinen Kocaağa, "Genel kuruldan güçlenerek çıkacağız. Yeni dönemde üzerinde çalıştığımız projeleri hızla tamamlayıp, üreticimizin elini güçlendireceğiz ve çiftçimize umut olmaya devam edeceğiz. Bizim çiftçimiz üretkendir, vefalıdır. Onların yüzü hep gülsün istiyoruz" dedi.



SES GETİREN PROJELER

Genel Kurul'un yeni dönemi şekillendireceğini kaydeden Kocaağa, "İzmir'de önemli projelerimiz var. Tarım Bakanlığı ile uyum içinde çalışıyoruz. Sayın Bekir Pakdemirli, inisiyatifini hep çiftçimizden yana kullandı. Yeni dönemde de bize güç verecek" ifadelerini kullandı.

Birliğin projeleri hakkında açıklamada bulunan Kocaağa, "Hayvan sağlığı bizim için çok önemli.

Bayındır'da kurduğumuz 'Süt Analiz Laboratuvarı'nı daha da genişleteceğiz. Torbalı'nın Taşkesik mahallesinde toplam 44 bin metrekare yerimiz var. Ruhsat için girişimlerimiz sürüyor. Bölge üreticimize daha ucuz, daha kaliteli yem sağlayacağız. Yem fabrikamızı Torbalı'da açmamızın sebebi, ham maddenin bir kısmı limanla geliyor.

Lojistik olarak gümrüğe yakın olması avantaj. Dağıtım Kınık'tan Foça'ya, Menemen'den Çeşme'ye ve Seferihisar'a dek birçok ilçeyi kapsayacak" diye konuştu.





'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

3'üncü etap diye adlandırılan 'süt toplama merkezi'nin Tire'de hayata geçirileceğini kaydeden tecrübeli başkan, "Sütlerimiz her gün çoğalıyor. Nedeni bizim süt fiyatlarımızın devamlı yüksek olması.

Piyasadaki fiyatlardan 5, 10 hatta 20 kuruş fazla alıyoruz. Üreticimize yetiyor mu? Asla yetmiyor.

Mücadeleye devam edeceğiz.

Bu konuda ARGE çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.





'ŞAHLANMA DÖNEMİ'

Önümüzdeki dört yılın şahlanış dönemi olacağının altını çizen Başkan Ahmet Kocaağa, "Ankara'da Merkez Birliği Başkanlığı'na aday çıkaracağız ve seçimi kazanacağız. Koordineli ve uyum içinde çalışacağız. Sadece İzmir'in değil, ülkemiz hayvancılığını tüm dünyaya tanıtacağız.

Peynir, süt mamullerini mandıralarda fason olarak yaptırıp, marketlere gireceğiz. Üreticiyle tüketiciyi en uygun şartlarda buluşturacağız.

Çiftçimizi yem diye kimse zorlayamayacak.

Yem market oluşturacağız, isteyen istediği kadar yem alsın. Üretici memnun değil para kazanamıyor, tüketici de memnun değil pahalıya alıyor. Eşdeğer peynirin maliyeti 40 lira, marketlerde 60 lira, biz bunu daha aşağıya çekeceğiz. Çiftçimizin Ziraat Bankası ile ilişkilerinde onlara destek olmaya devam edeceğiz. Üreticimizin yanındayız" dedi.



'HİZMET BİZİM İŞİMİZ'

KOCAAĞA, "Göreve başladığımız 2017 yılında 750 işletmeye toplam 5.824.156 TL, 2018'de ise 4 bin 216 işletmeye 20.249.671 TL, çiğ süt analiz desteği sağladık.

2019'da, analiz yapılan işletme sayımızı 6.190 kişiye çıkardık ve toplamda 16.795.162 TL kazandırdık. 2020 yılında bakanlığın çiğ süt analiz yapılacak olan ineklerdeki kriterleri değiştirdiğinden dolayı analiz yapılacak işletme sayısı toplam 3.992 oldu. Çiğ süt alım fiyatlarımız (0-500 lt) sütün fiyatı 2,82 tl, (501-1000 lt) sütün fiyatı 2,83tl, (1001-1500 lt) sütün fiyatı 2,84 tl, (1501 ve üstü) sütün fiyatı 2,85 tl, simental sütün fiyatı 3,00 TL dir. Çiğ süt alım fiyatlarımızı hiç düşürmediğimiz için üreticilerimizi mağdur etmiyoruz. Kiraz ve Ödemiş'teki süt toplama merkezlerimiz ile süt piyasasının yükselmesine destek olup, üreticilerimizi mağdur etmedik. Yakında Bergama ve Tire'de de süt toplama merkezlerimiz hizmete girecek.



BUZAĞI DESTEĞİ

ÜRETİCİLERİMİZDEN piyasanın üstünde fiyat ile düve alarak, düve alım piyasasını yükselttik. 2017 yılında toplam 192.456 adet buzağımız destekten faydalanarak, vefakar üreticimize 72.731.000,00 TL kazandırdık. 2018 yılında toplam 198.809 adet buzağımız destekten faydalandı. Üreticimizin cebine 77.017.650,00 TL girdi. 2019 yılında ise toplam 288.852 adet buzağımız destekten faydalanmış olup bu destek karşılığında ise üreticilerimize toplam 79.454.850,00 TL ödendi.

2020 yılının birinci döneminde 180.264 adet buzağımız destekten faydalanmıştır. İlk dönem itibari ile toplam 49.511.778,75 TL ile üreticimizin yüzünü güldürdük.

Bayındır'da, şu an COVİD-19 nedeniyle süt analizi yapılamıyor. Merkezde bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor. İkinci kararnameyi bekliyoruz.

Çıkarsa hemen faaliyete geçeceğiz" diye konuştu.

Nadir UYSAL