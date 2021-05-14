Sessiz bayram

İzmir'de, tam kapanma uygulaması sürerken, Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayram namazı için camilerde yoğun önlemler alındı.

Bayram namazı için kent genelindeki birçok camiye giden vatandaşlar, kapalı ortamda kalmamak için seccadesi ile dışarıda namaz kılmayı tercih etti.

Vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyduğu görüldü.



FİLİSTİN İÇİN DUA EDİLDİ

KURAN-I Kerim okunmasının ardından, İzmirliler bayram namazını kıldı.

Namaz sonrasında, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistinliler ve korona virüs salgının sona ermesi için de dua edildi.

İsrail'in Filistin'de yaptıkları zulüm nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını ifade eden Ertürk Kürkçü, "Bayramın bütün Müslüman alemine, hayırlı ve uğurlu vesileler getirmesini diliyorum, buruk bir bayram yaşıyoruz. İsrail'in saldırıları nedeniyle çok büyük üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.







'SALGIN SONA ERMELİ'

TÜM dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüsün bitmesi yönünde temennide bulunan Mahir Turan ise, "Maalesef üzülerek çok buruk bir bayram yaşıyoruz, Allah bir daha göstermesin. Bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamız gerekiyor.

İnşallah bu günleri tez zamanda atlatırız" dedi. Müslüman aleminin iç içe olması gerektiğini ve korona virüs nedeniyle mesafeli durmak zorunda olduklarını belirten Olcay Yılmaz da, "İki senedir böyle oluyor ama sağlığımız için mecburuz, bir şey diyemiyorum, mesafeli olmak hoşumuza gitmiyor. dostluklar ve arkadaşlıklar sıkı olur" ifadelerini kullandı.