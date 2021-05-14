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Haberler İzmir Tıp fakültesinde morg skandalı

Tıp fakültesinde morg skandalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morgunda akıl almaz bir skandal yaşandı. Morg görevlisi , isimleri karıştırınca otopsiye yanlış cenaze gönderdi. Nöbetçi savcılığın talimatıyla polislerin olayla ilgili ifadesini almak istediği Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislere saldırdı.

Tıp fakültesinde morg skandalı

14.5.2021

Akıl almaz olay İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morgunda yaşandı.
Morg görevlisi Bülent Ağral, iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti. Fakat, Bülent Ağral'ın otopsi için Adli Tıp Kurumu'na yanlış cenazeyi gönderdiği ortaya çıktı.

KİMLİK SORULUNCA ÇILDIRDI
Durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Savcılık talimatıyla hastaneye polis ekipleri gönderildi. Görev başında olan Bülent Ağral, polislerin kendisinin ifadesini almaya geldiklerini öğrenince bir anda öfkelendi.
Kimlik sorulması üzerine çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Morg görevlisi Bülent Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislerin üzerine yürüdü. Yaşanan olay üzerine gözaltına alınan Bülent Ağral'ı korumak isteyen bir başka morg görevlisi Betül Altun, keseri saklamaya çalıştı.

İKİ GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI
Altun da, polis memuruna görev yaptırmama, direnme, hakaret suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden Bülent Ağral adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı belirtilen Altun ise serbest bırakıldı.

Fatih ŞENDİL

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